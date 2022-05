Bandiere blu, Sicilia 2022: 11 nell’isola, ma nessuna a Catania

Bandiere blu, Sicilia 2022: 11 sono state ottenute dalla regione, ma per Catania non c'è stato nulla da fare, dato che non ne ha ottenuta neanche una.

Bandiere blu, Sicilia 2022: risultato dolce-amaro per quanto riguarda la classifica di quest’anno. Infatti, nella classificazione finale la Sicilia ha dato sia segnali positivi che motivi di preoccupazione. Quella delle Bandiere Blu è una classificazione portata avanti dalla ONG danese Foundation for Environmental Education. La lista che viene stilata riguarda le spiagge premiate secondo diversi fattori prevalentemente ambientali, come la qualità del mare e la salubrità dell’acqua in quel tratto, passando anche per le analisi dei servizi.

Bandiere Blu, Sicilia 2022: nono posto nazionale

Nel caso della Sicilia, come anticipato, quest’anno sono state ottenute ben 11 Bandiere Blu, vale a dire una in più rispetto all’anno scorso. Tuttavia, questo risultato non ha permesso un avanzamento nella classifica nazionale; anzi, mentre l’anno scorso la Sicilia era l’ottava regione italiana per Bandiere Blu, quest’anno si trova alla nona posizione.

Infatti, la prima regione italiana è la Liguria (32 Bandiere Blu), seguita da Campania, Toscana e Puglia (18). Proseguendo con la classifica, si trovano a pari merito Calabria e Marche con 17 Bandiere Blu, mentre la Sardegna ne ottiene solo 15. Si continua con l’Abruzzo (14), Sicilia (11) e Lazio e Trentino Altro Adige (10). Le restanti regioni seguono la classifica così: Emilia Romagna e Veneto (9), Basilicata (5), Piemonte (3), Friuli Venezia Giulia (2), Molise e Lombardia (1).

Bandiere Blu: quali sono in Sicilia

Ma quali sono le spiagge che si sono aggiudicate la Bandiera Blu nella nostra regione? Sono diverse e principalmente dislocate tra le province di Messina, Ragusa e Agrigento, vale a dire delle vere e proprie perle per la Sicilia. Di seguito, l’elenco delle 11 Bandiere Blu nell’isola:

Roccalumera;

Alì Terme;

Lungomare Santa Teresa di Riva;

Spiaggia Lampare (Tusa);

Acquacalda (Lipari);

Furci Siculo;

Marina di Modica;

Raganzino (Pozzallo);

Ciriga (Ispica);

Marina di Ragusa;

Lido Fiori Bertolino di Menfi.

Bandiere Blu: nessuna spiaggia premiata a Catania

Purtroppo, nonostante la bella notizia del trend positivo in merito all’incremento delle Bandiere Blu nell’isola riscontrato negli ultimi anni in maniera costante, c’è spazio anche per delle note amare. Infatti, procedendo con un’analisi più selettiva a livello locale, la provincia di Catania non ha ottenuto nessun riconoscimento. Tuttavia, si tratta di un triste standard che accompagna la provincia catanese e che si spera possa essere invertito in futuro, sia per Catania che per le altre località escluse in Sicilia.