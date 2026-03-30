Sicilia. La pasticceria Siciliana continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell’identità culturale ed economica dell’Isola. In vista della Pasqua 2026, i dati dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Sicilia fotografano un settore in espansione, capace di coniugare tradizione e qualità artigianale.

Tuttavia, accanto ai segnali positivi emergono criticità sempre più evidenti, dalla difficoltà nel reperire manodopera specializzata all’aumento dei costi delle materie prime. Un quadro complesso che mette in evidenza tanto la forza quanto le fragilità di uno dei comparti più rappresentativi del Made in Sicily.

Un comparto trainato dall’artigianato e dalla qualità

In Sicilia il settore dolciario si fonda su una solida tradizione artigianale, che rappresenta il vero motore della produzione. Su oltre 7 mila imprese attive tra pasticcerie e attività dolciarie, più di 5.200 sono artigiane, pari a quasi il 74% del totale. Un dato che colloca l’Isola tra le regioni italiane con la più alta incidenza dell’artigianato nel comparto.

Questo modello produttivo si distingue per l’attenzione alla qualità, l’utilizzo di materie prime locali e il rispetto delle lavorazioni tradizionali, elementi che rendono unici i dolci siciliani, soprattutto durante le festività pasquali. A rafforzare questo patrimonio contribuiscono anche i numerosi riconoscimenti agroalimentari, con decine di prodotti certificati e centinaia di specialità tradizionali legate alla pasticceria.

Il paradosso dell’occupazione: cresce il lavoro, manca personale

Nonostante il settore registri una crescita occupazionale significativa, emerge un paradosso che preoccupa gli operatori: trovare personale qualificato è sempre più difficile. Nel 2025 si è registrato un incremento di oltre 3 mila assunzioni tra pasticcieri, panettieri e artigiani del settore, segnale di un comparto dinamico e in espansione. Tuttavia, più della metà delle figure professionali richieste risulta di difficile reperimento, come evidenziato nell’articolo Dolci senza maestri: Sicilia in crisi per mancanza di pasticceri e panettieri.

Questo squilibrio tra domanda e offerta rischia di frenare lo sviluppo delle imprese, che spesso si trovano costrette a ridimensionare la produzione o a rinunciare a nuove opportunità di crescita. La carenza di competenze specializzate si conferma quindi uno dei nodi principali da affrontare per garantire il futuro del comparto.

L’impatto dei costi: cacao e materie prime in aumento

A complicare ulteriormente il quadro è l’aumento dei costi delle materie prime, che incide in modo significativo sulla produzione. In particolare, il cacao registra rincari importanti, con un aumento del 17% su base annua, seguito da caffè e cioccolato. Si tratta di ingredienti fondamentali per la pasticceria, il cui costo crescente si riflette inevitabilmente sui prezzi finali e sui margini delle imprese.

Gli artigiani si trovano così a dover bilanciare qualità e sostenibilità economica, cercando di non rinunciare agli standard che contraddistinguono i prodotti Siciliani. Una sfida complessa, che richiede capacità di adattamento e strategie innovative per restare competitivi.

La mappa del settore: Catania e Palermo in testa

Dal punto di vista territoriale, il settore dolciario mostra una distribuzione capillare in tutta la regione, con alcune province che spiccano per numero di imprese. Palermo guida la classifica con oltre 1.700 attività, seguita da Catania con più di 1.400 imprese, di cui oltre mille artigiane. Numeri significativi si registrano anche a Messina, Trapani e Agrigento, a conferma di un radicamento diffuso e profondo.

In molte province, più di tre imprese su quattro appartengono al comparto artigiano, segno di una tradizione ancora fortemente legata al territorio e alle sue peculiarità. Questa presenza capillare rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale e per la valorizzazione delle identità gastronomiche.

Tradizione e futuro: le sfide del comparto dolciario

Il settore dolciario Siciliano si trova oggi a un bivio tra tradizione e innovazione. Da un lato, continua a essere un pilastro dell’economia artigiana e un elemento distintivo della cultura locale; dall’altro, deve affrontare sfide strutturali che ne mettono alla prova la tenuta. Investire nella formazione, attrarre nuove generazioni verso i mestieri artigiani e sostenere le imprese nell’affrontare l’aumento dei costi saranno passaggi fondamentali per garantire continuità e sviluppo. La qualità e l’identità dei dolci Siciliani restano punti di forza indiscussi, ma per preservarle sarà necessario un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e sistema formativo.