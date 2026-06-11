Meteo Sicilia: Il bollettino della Protezione Civile segnala per la Sicilia condizioni di generale stabilità atmosferica, ma con un contesto climatico tipico dell’inizio estate caratterizzato da caldo afoso e ventilazione variabile. L’assenza di precipitazioni e l’aumento dell’umidità in alcune aree contribuiscono a rendere il clima più pesante nelle ore centrali della giornata, mentre i venti, in rinforzo soprattutto lungo le coste e nelle zone occidentali, influenzano la percezione del caldo senza però attenuare le condizioni di attenzione legate al rischio incendi.

Meteo Sicilia: Giovedì 13 giugno

La giornata di giovedì è caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sicilia. Il cielo si presenta in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, i venti nord-occidentali risultano moderati sulle coste tirreniche e tendono a rinforzare nelle aree occidentali e meridionali. Secondo il bollettino della Protezione Civile, permane una condizione di attenzione per il rischio incendi in diverse province, con vegetazione secca e ventilazione favorevole alla propagazione.

Venerdì 12 giugno

Venerdì non si registrano variazioni significative sul piano delle precipitazioni, che restano assenti. Il tempo rimane stabile, ma i venti continuano a interessare l’Isola, con rinforzi soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature restano senza grandi variazioni, ma il quadro meteorologico mantiene elevata l’attenzione sul rischio incendi, soprattutto nelle zone interne e collinari.

Meteo Sicilia: Sabato 13 giugno

Nel fine settimana la Sicilia continua a essere interessata da condizioni di stabilità atmosferica. Il cielo resta generalmente sereno, con qualche velatura locale. I venti si mantengono sostenuti, con possibili raffiche più intense sulle aree occidentali e meridionali.

Domenica 14 giugno

La giornata di domenica prosegue nel segno della stabilità meteorologica. Non sono previste precipitazioni, ma il vento continua a influenzare il clima percepito, soprattutto lungo le coste.

Per la giornata di domenica il quadro resta sostanzialmente invariato: tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola, con temperature senza grandi variazioni ma sensazione di afa ancora presente nelle ore più calde.