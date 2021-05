Gianna Nannini torna in tour: annunciati tre concerti in Sicilia

Gianna Nannini, tra le più amate in Italia e all'estero, quest'estate torna ad esibirsi: il nuovo tour prevede tre tappe in Sicilia.

Ricordate l’ultima volta in cui avete varcato cancelli ed ingressi di stadi e teatri con l’obiettivo di assistere ad un concerto? Di fronte ad un’Italia quasi completamente “gialla” e grazie a maggiori libertà concesse, gli artisti tornano ad allietare gli appassionati con l’annuncio di nuovi eventi musicali. Molti saranno felici di sapere che anche Gianna Nannini, amatissima cantautrice e musicista italiana, quest’estate tornerà a dar spettacolo in giro per l’Italia. Tra le tappe, non possono mancare quelle siciliane.

Il tour: date e concerti in Sicilia

Sono state, di fatto, annunciate le date del suo nuovo tour estivo, “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”. Questo prenderà piede a luglio e verrà ospitato dai più suggestivi teatri all’aperto del Bel Paese.

Il primo appuntamento, nello specifico, è fissato per il 13 luglio: l’artista canterà all’Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera (in provincia di Brescia).

L’elenco dei concerti, recentemente reso pubblico, conta attualmente 19 giorni ed altrettanti luoghi. Tre di questi ultimi, si trovano in Sicilia. Nello specifico, Gianna Nannini si esibirà: