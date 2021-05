Subsonica in concerto in Sicilia: una tappa anche nel Catanese

Si moltiplicano gli annunci di tour musicali estivi: tra i grandi nomi pronti a ripartire quest'estate, ci sono anche i Subsonica. Il gruppo farà tappa anche in provincia di Catania.

Non solo Gianna Nannini: anche i Subsonica, gruppo musicale italiano nato a Torino nel 1996, tornano a far emozionare con la propria musica e scelgono la Sicilia come location di alcuni loro concerti.

Le date della tourné estiva si aggiungono a quelle del “Microchip Temporale Club Tour”, già rimodulate e previste per l’autunno 2021. Si esplicita che le tappe estive si terranno all’aperto e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Il tour in questione, che partirà il 19 giugno 2021 con tappa presso Musicultura di Macerata, conta ben due concerti in Sicilia. Nello specifico il 16 agosto il gruppo si esibirà all’Arena Villa Dante di Messina. Il giorno seguente, il 17 agosto, sarà la volta dell’ Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea. I Subsonica, dunque, giungeranno anche nella provincia etnea, dove condivideranno i loro successi con i più appassionati di musica.