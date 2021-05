Ultimo, due concerti a Catania nel 2022: le nuove date

I concerti di Ultimo sono stati riprogrammati a causa della pandemia. Ecco le nuove date del tour dell'artista negli stadi. Doppia tappa a Catania nel 2022.

Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, in solo tre anni, grazie alla semplicità e umiltà di cui ancora è detentore e principale caratteristica presente in ogni suo testo, è riuscito a conquistare una porzione di pubblico non indifferente. Oggi vanta ben 2,9 milioni di follower su Instagram, il social più innovativo a cui la cosiddetta generazione Z sembra appartenere.

A causa dell’emergenza sanitaria, il giovane cantautore è stato costretto a dover annullare le date dei concerti e a rinviarli più volte. Questa volta, però, non sembrano più esserci scherzi: arrivano le date ufficiali. Con la speranza che la programmazione non venga nuovamente rinviata, infatti, sono state confermate le date dei concerti a Catania, presso lo stadio Cibali, per lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022.

Tutte le date di Ultimo nel 2022