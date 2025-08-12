Dopo il clamoroso successo del suo primo tour nei club, che ha registrato il tutto esaurito in ogni data, Tony Boy, uno degli artisti più promettenti e innovativi della scena rap italiana, è pronto a tornare live con il suo nuovo tour estivo, Going Hard Live Summer 2025. Con una carriera in continua ascesa, Tony Boy ha saputo conquistare un ampio pubblico grazie alla sua straordinaria versatilità artistica e all’originalità con cui interpreta ogni beat, creando un linguaggio musicale unico e sempre autentico.

Sabato 16 agosto 2025 l’artista salirà sul palco del Sotto Il Vulcano Fest di Catania per un’altra tappa di un tour estivo guidato da “UFORIA”, il suo ultimo album che a una settimana dall’uscita ufficiale ha debuttato alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia: un progetto imponente, composto da 20 tracce, che mette in mostra visione, scrittura e stile. Un disco che non è solo musica, ma un manifesto personale dove convivono slanci e vulnerabilità, forza e riflessione, confermando Tony Boy come una delle voci più interessanti della scena

Tony Boy, la scaletta del tour estivo 2025

Di seguito la scaletta ufficiale del live: