Catania si prepara a una serata di grande musica con l’attesissimo concerto di Sfera Ebbasta, in scena questa sera nella suggestiva cornice di Villa Bellini. Oltre 6000 persone sono attese per l’unica tappa etnea del Summer Tour 2025, evento inserito all’interno del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, e parte integrante del Catania Summer Fest promosso dal Comune.

Il Trap King torna sul palco: uno show tra fiamme e visual futuristici

Considerato uno dei protagonisti assoluti della scena urban italiana, Sfera Ebbasta porta in Sicilia uno spettacolo dal forte impatto visivo ed emotivo. Lo show sarà un vero viaggio attraverso la sua carriera: dalle origini al successo internazionale, fino al ritorno con X2VR (Quintuplo Disco di Platino), e all’ultimo progetto con Shiva, Santana Money Gang, già due volte Disco di Platino. Il live promette un’esperienza immersiva tra scenografie futuristiche, luci spettacolari e lanciafiamme.

Biglietti in esaurimento: ultimi disponibili al botteghino

Chi non ha ancora il biglietto ha le ultime ore per assicurarsi un posto. Il botteghino di Villa Bellini è già operativo dal primo pomeriggio di oggi per la vendita degli ultimi tagliandi disponibili. Il concerto di Sfera Ebbasta si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate a Catania, capace di unire generazioni diverse grazie a una fanbase vastissima e a numeri da record: 234 Dischi di Platino e 32 d’Oro all’attivo.