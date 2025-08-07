Dopo un anno da protagonista assoluta delle classifiche musicali italiane e in attesa di salire per la prima volta sui palchi dei palazzetti italiani il prossimo autunno, Anna annuncia le date del suo attesissimo VB Summer Tour 2025. La tournée estiva – prodotta da NEXT SHOW e Vivo Concerti – toccherà alcuni dei principali festival musicali italiani, portando l’energia della giovane artista in giro per tutto il Paese.

Unica data siciliana: appuntamento a Catania il 7 agosto

La Villa Bellini di Catania sarà il palcoscenico esclusivo della tappa siciliana del tour. L’appuntamento è fissato per questa sera giovedì 7 agosto 2025, all’interno del Wave Summer Music, il festival itinerante che ogni anno porta in Sicilia i nomi più forti della scena musicale italiana e internazionale. Il progetto è promosso da Giuseppe Rapisarda Management, punto di riferimento nell’organizzazione di eventi e concerti nel Sud Italia.

La carriera di Anna continua a decollare

Classe 2003, Anna è ormai una delle voci più riconoscibili della nuova scena urban italiana. Dopo il boom di “Bando” e i successi successivi che l’hanno portata in vetta alle classifiche di Spotify e delle radio, la rapper ligure è pronta a infiammare l’estate con i suoi brani più celebri e le hit dell’ultimo album.

Con il VB Summer Tour 2025, Anna conferma la sua crescita artistica e la voglia di condividere dal vivo la propria musica con fan sempre più numerosi e appassionati.

Biglietti disponibili online

I biglietti per il concerto di Catania sono già disponibili online. Per assicurarsi un posto al concerto dell’estate è possibile acquistare i ticket cliccando sul seguente link ufficiale!