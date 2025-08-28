La scena rap italiana è pronta a infiammarsi a Catania: venerdì 29 agosto 2025, sul palco della Villa Bellini, saliranno Guè e Tony Effe per una serata che si preannuncia memorabile. L’appuntamento rientra nel calendario del Wave Summer Music, il festival itinerante firmato Giuseppe Rapisarda Management, che ogni anno porta in Sicilia i protagonisti della musica italiana e internazionale.

Dal “La Vibe Summer Tour” al doppio live

In origine l’evento era stato annunciato come unica data siciliana del La Vibe Summer Tour di Guè. L’organizzazione, però, ha deciso di regalare una sorpresa ai fan, arricchendo la line-up con Tony Effe, tra i nomi più rappresentativi della nuova scena urban. Ne nascerà quindi un doppio-live che unisce due generazioni del rap italiano: da una parte un’icona storica come Guè, dall’altra un artista di nuova scuola capace di imporsi rapidamente nelle classifiche.

Guè, leggenda del rap italiano

Attivo dalla fine degli anni ’90, Guè ha lasciato un segno indelebile con la fondazione dei Club Dogo e, successivamente, con la sua carriera da solista. I numeri parlano chiaro: oltre 100 dischi di platino, milioni di stream e un seguito che continua a crescere. Reduce dal successo del disco reunion dei Club Dogo – certificato doppio platino – e da un tour con più di 160.000 spettatori, il rapper milanese torna sul palco con nuove energie e grandi aspettative.

Tony Effe, la nuova energia della trap

Accanto a lui ci sarà Tony Effe, tra i protagonisti della nuova generazione rap italiana. Con album e singoli da record, l’artista romano è riuscito a conquistare un pubblico vastissimo grazie a uno stile riconoscibile e collaborazioni di alto livello.