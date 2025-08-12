Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21:00, protagonista sul palco della suggestiva Villa Bellini di Catania: Rocco Hunt. Il rapper sarà protagonista di una tappa imperdibile del suo nuovo “Ragazzo di giù Tour” e l’evento è inserito all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest. L’evento fa parte della programmazione del Catania Summer Fest ed è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania e Bm Produzioni Musicali.

L’artista campano, tra i più apprezzati della scena urban italiana, porterà sul palco una scaletta ricca di novità ma anche dei suoi brani più amati, in un mix di energia, ritmi travolgenti e testi che raccontano la realtà con autenticità e passione.

Una carriera piena di successi

Rocco Hunt, Rocco Pagliarulo, nasce a Salerno il 21 novembre 1994 e si avvicina al mondo dell’hip hop già a 11 anni, partecipando a gare di freestyle. Nel 2010 pubblica il suo primo EP “A’ music è speranz” con lo pseudonimo Hunt MC. L’anno successivo esordisce ufficialmente come Rocco Hunt con il mixtape “Spiraglio di periferia”. Il debutto discografico avviene nel 2013 con “Poeta urbano”, seguito nel 2014 dalla vittoria a Sanremo “Giovani con Nu juorno buono”. Nello stesso anno esce ‘A verità, con collaborazioni di artisti come Clementino, Gemitaiz, Eros Ramazzotti e altri.

Tra i suoi successi: “Vieni con me”, “Ho scelto me”, “Una lacrima”, “A un passo dalla luna “(con Ana Mena), “Chiove” (con Gigi D’Alessio), “Caramello” (con Elettra Lamborghini). Inoltre, ha partecipato anche a film come Zeta (2016) e Arrivano i prof (2018). Dopo le presenze a Sanremo nel 2014 e 2015, nel 2025 è tornato in gara con il brano “Mille volte ancora”.