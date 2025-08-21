La musica è la principale protagonista degli eventi del Catania Summer Fest in calendario dal 20 al 26 agosto, con inizio alle ore 21, tra Villa Bellini, piazza Federico di Svevia, Gam e Palazzo della Cultura. Previsti anche alcuni appuntamenti dedicati a teatro, cinema e letteratura.
I prossimi eventi
- Giovedì 21 agosto le luci di Villa Bellini si accendono per il concerto di Fabri Fibra; nel Palazzo della Cultura torna la rassegna jazz gratuita con Joe Lovano e Sal Bonafede.
- Venerdì 22 agosto nella Villa Bellini è in calendario il concerto di Rocco Hunt; il Palazzo della Cultura presenta “L’altalena” (Vuculanzicula); la Galleria d’arte moderna propone con ingresso libero “La Francia nella letteratura e nella canzone d’antan” (per questo evento l’orario di inizio è fissato alle 19.30).
- Sabato 23 agosto l’arena di Villa Bellini ospita il concerto di Gianna Nannini; nel Palazzo della Cultura va in scena Mitoff teatro classico festival con Agamennon da Eschilo – Salvatore Guglielmino (ingresso libero con prenotazione); piazza Federico di Svevia fa da cornice alla rassegna jazz con Gegè Telesforo Big Mama Legacy Sextet, ingresso libero.
- Domenica 24 agosto Villa Bellini ospita Franco 126; la corte della Galleria d’arte moderna propone la rassegna di Cinema all’aperto con “Dracula – il vampiro dai mille volti”, ingresso libero.
- Lunedì 25 e martedì 26 agosto nel Palazzo della Cultura sono previsti due nuovi appuntamenti con la rassegna jazz a ingresso gratuito: lunedì A. Lanzoni trio-guest Francesco Cafiso, mentre martedì Kelly Joyce “Jazz mon amour”.