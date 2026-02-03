Tu sei Agata. Un filo da solo può spezzarsi. Ma intrecciato ad altri diventa forza, resistenza, comunità.

È da questa immagine semplice e potentissima che nasce Tu Sei Agata, il progetto di arte partecipata ideato dall’artista Domenico Pellegrino (classe ‘74) è un artista siciliano, scultore e creatore di installazioni urbane luminose ,che nel cuore della Festa di Sant’Agata, sta trasformando la memoria privata in patrimonio condiviso.

Un’opera collettiva che non si limita a essere osservata, ma chiede di essere costruita insieme, punto dopo punto, gesto dopo gesto, filo dopo filo.

Un’opera che nasce dalle persone

Tu Sei Agata è prima di tutto un processo collettivo. Un progetto corale che invita cittadine e cittadini, famiglie, scuole, comunità e associazi oni a donare frammenti di tessuto, pizzi, merletti, ricami legati a storie personali e memorie familiari. Ogni frammento custodisce un racconto intimo: una dote tramandata, un gesto antico, un tempo domestico spesso invisibile. Cuciti insieme, questi frammenti diventano un’unica grande narrazione condivisa, capace di restituire alla città una memoria viva e tangibile.

Come sottolinea Dedalo Multimedia; “Tu Sei Agata è un progetto collettivo di arte partecipata che trasforma la memoria privata in patrimonio condiviso, attraverso tessuti, ricami e gesti tramandati, restituendo all’opera un valore umano, simbolico e profondo”.

Un’opera che nasce dalle persone e cresce nel tempo, seguendo il ritmo lento e profondo della cura.

Il velo: un chilometro di storie intrecciate

Al centro del progetto c’è la realizzazione di un velo lungo quasi un chilometro, composto da migliaia di elementi tessili donati da tutta Italia e dall’estero. Un corpo simbolico che prende forma grazie al lavoro di oltre cento donne, numerosi volontari e a una rete di sartorie: dalla Sartoria Collettiva di Catania nel quartiere San Cristoforo, alle cinque sartorie spontanee, fino ai laboratori nelle scuole che hanno coinvolto studenti, famiglie e docenti.

Il gesto del cucire, pratica antica, spesso femminile e silenziosa, viene qui elevato ad azione civica e linguaggio artistico contemporaneo. Ogni ele­mento porta con sé una sto­ria pri­vata, un tempo dome­stico, un gesto intimo; cuciti insieme, que­sti fram­menti diven­tano rac­conto con­di­viso, corpo sim­bo­lico, memo­ria che si fa mate­ria. Ogni punto diventa un atto di partecipazione, ogni filo un legame. Un filo da solo si spezza, ma un intreccio di fili diventa forza: una metafora che attraversa l’intero progetto e ne racchiude il senso più profondo.

Sant’Agata, simbolo di forza e identità contemporanea

In Tu Sei Agata, la figura della Santa non è distante né immobile. È presenza viva, forza che abita i corpi e i gesti quotidiani. Pellegrino riscrive l’immaginario agatino intrecciando tradizione e modernità, memoria collettiva e creatività personale, per celebrare una femminilità contemporanea fatta di consapevolezza, indipendenza e resistenza.

Accanto al grande velo, l’artista realizzerà anche un ritratto luminoso di Sant’Agata, secondo la sua cifra stilistica riconosciuta a livello internazionale: le luminarie reinterpretate come scultura e architettura di luce. Un dialogo tra Palermo e Catania, tra territori e identità, che diventa affermazione culturale e gesto di restituzione alla città etnea.

Il cammino collettivo nella festa

La giornata odierna ha segnato la prima apparizione pubblica dell’opera: un’anteprima simbolica e rituale. Circa trecento volontari porteranno una parte del velo, quasi 1km, lungo il percorso che da Piazza Duomo conduce a Piazza Stesicoro, inserendo l’azione artistica nel cuore della liturgia collettiva della Festa di Sant’Agata.

Non sarà l’opera conclusa, ma il suo ingresso nello spazio urbano, un attraversamento fisico e simbolico della città. Un gesto condiviso che ha già visto la partecipazione anche degli operatori del 118 della Regione Sicilia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, a testimonianza di una comunità che si riconosce nei valori della martire: forza, libertà, dignità.

Un processo che continua nel tempo

Avviato il 3 febbraio dello scorso anno, Tu Sei Agata continua a crescere. Le donazioni resteranno aperte fino al 30 giugno, le sartorie e i laboratori proseguiranno, e un nuovo punto di raccolta sarà attivato presso la chiesa di Sant’Agata la Vetere. L’opera completa, il velo raggiungerà un chilometro e il ritratto luminoso, sarà presentata il 17 agosto, come restituzione finale di un lungo percorso partecipato.

Come afferma Domenico Pellegrin;, “Tu Sei Agata è un’opera che nasce dalle persone e cresce nel tempo”. Una dichiarazione che racchiude il senso profondo del progetto: Agata non come figura da venerare a distanza, ma come forza collettiva che prende forma nello spazio condiviso dell’agire.

Tu sei Agata

In un tempo che spesso frammenta e divide, Tu Sei Agata ricorda che l’identità non si afferma da sola: si tesse. Attraverso gesti lenti, mani che si incontrano, storie che si intrecciano. Filo dopo filo, punto dopo punto, la città riscopre il valore della partecipazione e della cura.

E in quel velo che avanza tra le strade di Catania, non c’è solo un’opera d’arte: c’è una comunità che cammina insieme.