Oggi, 3 febbraio, si entra nel vivo delle festività agatine. Durante la giornata di oggi, il corteo delle candelore attraverserà i vicoli dei mercati e si dirigerà verso i palazzi delle istituzioni, per poi convergere nella salita che collega piazza Duomo a Stesicoro. Un momento particolarmente atteso è il tradizionale giro delle carrozze del Senato cittadino, accompagnato dalle autorità comunali nel ricordo del Senato catanese che, nei secoli, ha sempre reso omaggio a Sant’Agata. Da una parte le due carrozze rappresenteranno le istituzioni, dall’altra parte le candelore rappresenteranno invece il popolo catanese. Inoltre, in pescheria si svolgerà uno dei momenti più suggestivi con la candelora dei pescivendoli che attraversa l’antico mercato. La giornata culminerà in piazza Duomo con i “fuochi del tre” a simboleggiare la luce che vince le tenebre e il martirio di Agata.

Il programma completo: