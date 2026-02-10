Le festività agatine, uno degli eventi religiosi e culturali più attesi a Catania, stanno giungendo al termine! I cittadini e tutti i devoti si preparano a vivere con grande emozione gli ultimi giorni di festa, con numerosi eventi liturgici, processioni e che richiamano ogni anno migliaia di fedeli da tutta Italia.

Di seguito il programma degli ultimi giorni

Si inizierà oggi con l’Ostensione straordinaria delle Reliquie di Sant’Agata, che continueranno anche domani, mercoledì 11 febbraio. Si tratta di un momento di grande emozione e commozione per tutti i fedeli che potranno ora rendere omaggio alle sacre reliquie della patrona di Catania. Inoltre, sarà offerta agli studenti l’opportunità di visitare il Sacello di Sant’Agata.

Le celebrazioni culmineranno giovedì 12 febbraio, con la Santa Messa solenne delle ore 19:00, presieduta da S. E. R. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia. Questo atto liturgico, che segnerà la chiusura delle festività agatine, rappresenta un momento di grande significato per la comunità cattolica catanese, che si riunirà per rendere omaggio alla santa patrona.

Tra mostre fotografiche e tour delle chiese agatine

Inoltre sarà ancora possibile visitare delle mostre fotografiche in onore di Sant’Agata. Infatti, fino al 12 febbraio, La Rinascente di Catania ospiterà, dopo il successo londinese, la mostra fotografica, di Mario Bucolo, “Sant’Agata: immagini di una Città in Festa” Ci sarà anche una vetrina dedicata interamente alle foto dei devoti. Tra le iniziative “fuori città” ci sarà una fiaccolata che da Modena raggiungerà Catania tra febbraio e la Festa di Sant’Agata in agosto, a cura delle ACLI con il coordinamento di Salvatore Mirabella.

Al via il progetto, fino al 13 febbraio, i percorsi guidati alla scoperta dei luoghi più significativi legati alla Santa Patrona Sant’Agata, attraverso il suggestivo trittico delle chiese agatine: Sant’Agata alla Fornace, Sant’Agata al Carcere e Sant’Agata La Vetere, fino alla Cattedrale di Sant’Agata, cuore spirituale della città. I tour avranno un costo simbolico di 5 euro a partecipante e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’ANDOS Catania Associazione Nazionale Donna Operata al Seno.