“L’arcivescovo ha voluto questo momento dedicato ai nostri ragazzi perché comprendiamo noi tutti l’importanza di trasmettere la testimonianza di Agata buona“. Con queste parole, il parroco della Basilica Cattedrale di Catania, Monsignor Barbaro Scionti, ha spiegato il perché dell’iniziativa per l’ostensione straordinaria del busto reliquiario e delle reliquie di Sant’Agata dedicata alla scuole, in corso da ieri e fino a domani 11 febbraio. In occasione del giubileo agatino, a 900 anni dal ritorno delle reliquie da Costantinopoli, nel 1126, infatti, il programma delle festività è stato arricchito da questo appuntamento che ha già visto una massiccia partecipazione di studenti, dopo la grande folla nei giorni clou della festa.

Il busto reliquiario è stato posizionato appena davanti la cancellata del sacello, e non sull’altare maggiore come di consueto, per poter essere ammirato ancora più da vicino dagli studenti delle scuole che hanno aderito e ottenuto il pass per ottenere l’accesso in Cattedrale. Si è trattato di un vero e proprio percorso guidato, dall’ammirazione del busto reliquiario per poi passare alla visita del sacello, la “cammaredda”, in dialetto catanese, che lo custodisce per il resto dell’anno e tornare dinanzi a Sant’Agata per un momento di riflessione e di preghiera con il parroco della Cattedrale Scionti e il capovara Claudio Consoli. “La testimonianza di Agata buona è il nostro tesoro, che vale certamente molto di più di tutti i gioielli – ha dichiarato monsignor Scionti –. Da 900 anni siamo i custodi di questo grande tesoro. Il sangue di Sant’Agata è a fondamento della nostra chiesa di Catania”.

Si è trattato di un’iniziativa che ha diviso in due fedeli e devoti, quella di questa ostensione straordinaria dedicata agli studenti, da chi desiderava avere la possibilità di vedere la Santa Patrona anche in questi giorni, a chi, invece, ha ben accolto l’iniziativa, sostenendone l’importanza, per darsi appuntamento con Sant’Agata giovedì 12 febbraio, giorno dell’ottava che conclude le festività.