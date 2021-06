Negrita in concerto in Sicilia, attesi due live: uno nel Catanese

Negrita in concerto in Sicilia per un doppio live estivo. Le due tappe agli antipodi del tour "La Teatrale" che porterà la band tra le piazze d'Italia.

I Negrita tornano in concerto in Sicilia per un doppio live. La summer season musicale nell’Isola si arricchisce con la rock band italiana autore di successi come “Gioia infinita”, “Magnolia” e “Rotolando verso Sud”.

I concerti Sicilia 2021 dei Negrita inizieranno il 27 giugno a Salina, in provincia di Messina, per l’Eolie Music Fest. La tappa messinese aprirà come prima tappa “La Teatrale Tour“, il tour estivo della band. Quasi a conclusione del tour in giro per l’Italia, la band aretina tornerà nell’Isola per un altro live, ancora sulla sponda orientale dell’Isola. Il 16 agosto, infatti, sarà la volta di un concerto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui circuiti abituali.