Concerti, De Gregori fa tappa in Sicilia: previse tre date

Ritorna la speranza e con questa riparte la musica. In concerto De Gregori con la sua band per il tour "De Gregori & band live - Greatest hits". La date in Sicilia.

In questo clima di ripresa riparte il tour di Francesco De Gregori, il cantautore è in concerto nelle principali location all’aperto di tutta Italia con il suo “De Gregori & band live – Greatest hits”, con le canzoni più famose del suo repertorio.

Il tour raggiungerà anche la Sicilia. Tre gli esclusivi appuntamenti nell’Isola.

al Teatro antico di Taormina, concludendo Domenica 18 luglio in Piazza Stazione a Bagheria (Palermo), ospite del GoGreen Festival (in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria).

I componenti della band che accompagnano De Gregori sono: Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.