Antonello Venditti in concerto in Sicilia: annunciate tre date

Antonello Venditti in tour in Sicilia. Sono ben tre le tappe nell'Isola, in tre province diverse. Ecco gli eventi per la stagione estiva e le info sui biglietti.

Antonello Venditti annuncia tre date in Sicilia. Con il calo dei contagi, l’inizio dell’estate e la ripresa dei concerti si fa sempre più folto il calendario dei concerti per l’estate 2021. Il cantautore romano ha annunciato oggi il suo tour “Unplugged Special 2021“.

In Sicilia Antonello Venditti è atteso per tre live:

29 luglio al Teatro Antico di Taormina ;

al Teatro Antico di ; 1 agosto al Castello di Lombardia di Enna .

al Castello di Lombardia di . 4 agosto alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.

I biglietti per i concerti di Antonello Venditti sono disponibili a partire dalle 18 di oggi, 21 maggio, sul circuito TicketOne.