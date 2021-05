Samuele Bersani in concerto in Sicilia: tappa anche nel Catanese

Samuele Bersani ha annunciato le date di un tour estivo, che farà tappa anche in Sicilia con ben due appuntamenti. Ecco cosa c'è da sapere.

Torna uno spiraglio di normalità con la riapertura di diverse attività economiche, tra le quali teatri e sale concerto. E con essi riparte anche la musica, con diversi concerti già fissati da molti artisti italiani. Anche Samuele Bersani ha pubblicato le date del suo nuovo tour estemporaneo, che farà tappa pure in Sicilia.

“Non è bellissimo che ci si possa trovare sotto le stelle e non davanti a un monitor del piffero? – ha scritto Bersani sul suo profilo Facebook – Dopo l’anno nefasto che noi tutti abbiamo vissuto sono emozionato e ‘sorpreso’ anche io di poter annunciare per questa estate una serie di concerti, un piccolo tour estemporaneo, in alcuni dei migliori festival del nostro paese”.

Si tratterà anche di un’occasione per dare un assaggio ai fan di “Cinema Samuele”, la cui tournée ufficiale, con la band al completo, si terrà nei teatri a dicembre 2021.

Le due tappe siciliane del tour estivo saranno:

12 agosto Messina – Arena Villa Dante;

13 agosto Zafferana Etnea (Ct) – Anfiteatro Falcone e Borsellino.

I biglietti sono già in vendita sui circuiti online.