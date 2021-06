Max Pezzali in concerto a Catania: due live a Villa Bellini

Max Pezzali arriva a Catania nell'ambito del tour "Max90 Live". Il cantante farà riviere con i propri concerti l'atmosfera degli anni '90, periodo in cui era frontman degli 883.

Max Pezzali, il cantautore italiano ex frontman degli 883, farà tappa alla Villa Bellini di Catania. L’evento avverrà nell’ambito del tour Max90 Live, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che ripercorre i grandi successi del cantante attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere le emozioni trasmesse nei primi 4 album degli 883. Il live arriverà a Catania il 7 e 8 settembre.

Il cantautore di origini padovane ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90, gli anni del suo esordio con gli 883. Max Pezzali porterà di nuovo in scena gli spettacoli che hanno come protagonisti assoluti quegli stessi anni, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso cantante nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo“.

I biglietti per le nuove date di Max90 Live saranno disponibili dalle 15.00 di oggi, giovedì 10 giugno 2021, e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 15.00 di martedì 15 giugno 2021. Inoltre, il 15 e 16 luglio 2022 Max Pezzali sarà il protagonista anche di San Siro Canta Max, un grande evento che lo vedrà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro (data zero prevista per il 10 luglio 2022 a Bibione).