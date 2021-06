Franco126 in concerto a Zafferana Etnea: annunciate le date del tour

Franco126 in concerto in Sicilia, annunciata data nel catanese. Di seguito tutte le informazioni sul luogo e data della tappa siciliana.

Franco126 in concerto in Sicilia dopo un periodo di stop dovuto dalla pandemia da coronavirus. L’estate siciliana si fa sempre più intensa, infatti dopo diversi annunci di vari concerti in Sicilia tra cui Max Gazzè, Levante, Carl Brave, Venditti, Ultimo e tanti altri, ha ufficializzato una data anche Franco 126 con il suo disco Multisala.

Il tour di Franco126 vedrà protagoniste molte città italiane. Il concerto in Sicilia si svolgerà a Zafferana Etnea (CT), all’Anfiteatro Falcone Borsellino in data 29/08/2021. Inoltre, è stato reso noto che le prevendite per il concerto saranno acquistabili a partire dalle ore 12 di domani 8 giugno.