Domenica 24 agosto 2025, Franco126 salirà sul palco di Villa Bellini a Catania per un’attesa tappa del “Sotto il Vulcano Fest,” la rassegna musicale estiva organizzata da Puntoeacapo con la collaborazione del Comune di Catania. I biglietti per l’evento partono da 34,50 euro e sono disponibili online su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

Franco126, una carriera piena di successi

Fanco126, pseudonimo di Federico Bertollini, s tratta di una delle voci più apprezzate e seguite della musica italiana contemporanea, molto amato anche dal pubblico catanese che da tempo ormai attendeva un suo ritorno in città. Nato e cresciuto a Roma, ha iniziato il suo percorso musicale all’interno del collettivo 126, per poi intraprendere una carriera da solista, che lo ha visto anno dopo anno evolversi da rapper ad amato cantautore. una vera e propria trasformazione artistica, che con il tempo gli ha permesso di farsi immediatamente riconoscere da tutti gli amati dalla musica, apprezzato per uno stile fortemente personale, capace di fondere la scrittura introspettiva della canzone d’autore con le sonorità urbane del pop, del rap e del rock e capace di toccare le corte del cuore di tutti i suoi fan.

Con l’album “Stanza Singola” e i successivi progetti, Franco126 si è affermato come una delle personalità più interessanti del panorama musicale nazionale. Le sue produzioni hanno ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui dischi d’oro e di platino, che nel tempo lo hanno portato a collaborare con alcuni dei nomi più noti della scena italiana. Parallelamente, ha svolto un ruolo rilevante anche come autore e produttore, contribuendo al successo di brani celebri come “Stupida Allegria” di Emma, “Vento sulla Luna” di Annalisa e “Margarita”, interpretata da Elodie e Marracash.

Ora tutto è pronto per far sognare ed emozionare nuovamente tutto il pubblico catanese!