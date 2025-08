I Finley tornano in Sicilia per un attesissimo concerto che si terrà domani 2 agosto presso l’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, unica tappa siciliana del loro tour estivo. L’evento rientra nella programmazione del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, ed è incluso nel cartellone di Etna in Scena, rassegna culturale e musicale organizzata dal Comune di Zafferana. Una serata carica di energia pop punk che si preannuncia imperdibile per i fan di lunga data e i nuovi ascoltatori.

La loro carriera e il ritorno musicale

Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) formano i Finley nel 2002, tra i banchi di scuola. La loro unione si trasforma in una delle realtà più forti del pop punk italiano. Con l’album di debutto “Tutto è Possibile” del 2006, prodotto da Claudio Cecchetto, conquistano due dischi di platino. Seguono anni intensi: “Adrenalina” (2007) li porta sui palchi dei principali festival europei e, nel 2008, partecipano al Festival di Sanremo con “Ricordi”. Dopo una collaborazione con la popstar Belinda, ottengono un secondo disco di platino e un nuovo MTV EMA come Best Italian Act.

Il percorso prosegue con album come “Fuori!”, il concept “Sempre Solo Noi” e la collaborazione con marchi internazionali come Lego e Disney. Con brani come “Unleash The Power” e “Per la vita che verrà”, i Finley consolidano il proprio stile tra melodia e rock. Negli anni successivi, pubblicano raccolte, singoli di successo (“Tutto quello che ho”, “San Diego”) e tornano sui palchi nel 2022 con un tour sold-out.

Il ritorno in scena

Nel maggio 2024, la band ha pubblicato il nuovo disco di inediti “Pogo Mixtape – Vol.1”, contenente 14 tracce, tutte in collaborazione con artisti italiani e internazionali. Questo progetto segna una nuova fase creativa per la band, tornata a esplorare con freschezza il panorama musicale. L’estate 2025 è stata segnata dall’uscita del brano “Quello Sbagliato” in featuring con Nina Zilli, una canzone ironica e leggera, che celebra il sentirsi “fuori posto” come qualcosa di positivo.

I biglietti per il concerto di Zafferana sono disponibili online su Ticketone, presso i punti vendita Sicilia Ticket e al botteghino dell’Anfiteatro la sera stessa dell’evento.