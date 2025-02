Il cantautore catanese Mario Venuti torna sulle scene con un nuovo progetto live: “Tra la carne e il cielo tour”. Dopo aver celebrato un traguardo importante – i suoi 60 anni e i 40 anni di carriera – con un tour nei club e teatri di tutta Italia, Venuti è pronto a regalare al pubblico un’esperienza musicale unica. Il tour prenderà il via proprio dalla sua città natale, Catania, con due concerti imperdibili, in programma venerdì 28 febbraio al Zō Centro Culture Contemporanee. Il primo concerto si terrà alle ore 19.30, mentre il secondo inizierà alle 21.30.

Un viaggio tra sonorità e contaminazioni

Il nuovo spettacolo di Mario Venuti promette di essere un vero e proprio viaggio musicale, dove le sonorità si fondono in un mix internazionale che spazia dal pop al jazz, dal blues al suono delle percussioni tipiche dell’Africa e del Brasile. Venuti, da sempre attento alle influenze culturali globali, ha scelto di arricchire il suo concerto con un sound che richiama i Beatles, i Talking Heads, ma anche le atmosfere calde e ritmiche del Brasile, uno dei suoi luoghi del cuore.

Durante lo spettacolo, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare brani tratti dal suo ultimo album, ma anche di riscoprire i suoi successi più amati, quelli che hanno segnato la sua lunga e brillante carriera. La scaletta, secondo Venuti, nasce dal “suono” che ha in mente, e per questo le canzoni, anche quelle più popolari, verranno adattate a questo nuovo approccio musicale. Ogni esecuzione sarà un’esperienza unica, in cui la musica non solo accompagna, ma coinvolge in un vero e proprio viaggio emotivo.

Una band rinnovata per un concerto speciale

Al fianco di Mario Venuti, una nuova band composta da talentuosi musicisti arricchirà il palco con una vasta gamma di strumenti: chitarre elettriche, synth, percussioni, basso, contrabbasso, sax tenore, trombone e tromba, senza dimenticare l’aggiunta degli archi, con violini, viole e violoncelli che conferiranno al concerto un’atmosfera ancora più sofisticata e coinvolgente.

Venuti ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di innovare e sorprendere il pubblico, e questa nuova formazione promette di portare le sue canzoni a un livello superiore, mescolando il passato e il presente in un’esperienza dal forte impatto visivo e sonoro.

Mario Venuti: un’artista che va oltre le convenzioni

Nato a Catania, Mario Venuti è uno degli artisti più significativi della scena musicale italiana. La sua carriera è costellata di successi, dalla sua carriera solista alle collaborazioni con altri grandi artisti del panorama musicale italiano, come Carmen Consoli e Max Gazzè. La sua musica è sempre stata caratterizzata dalla fusione di suoni diversi e dalla capacità di trattare temi profondi e universali, con un occhio sempre attento alle influenze provenienti da altre culture.

Venuti è noto per il suo approccio non convenzionale alla musica, un vero e proprio innovatore che non ha paura di sfidare il politically correct e di trattare temi forti nelle sue canzoni. La sua musica è un invito alla riflessione e allo stesso tempo un’esplosione di energia. I suoi brani, che spaziano dalla musica popolare alle sonorità più sofisticate, raccontano storie di vita, amori, sfide e cambiamenti, toccando le corde più intime dell’animo umano.

Un concerto da non perdere

Partecipare al concerto di Mario Venuti è un’opportunità per immergersi in un’esperienza musicale di grande qualità. Il suo tour “Tra la carne e il cielo“ non è solo una celebrazione dei suoi 40 anni di carriera, ma anche una nuova evoluzione del suo percorso artistico, con un sound che affonda le radici nella tradizione musicale italiana ma guarda al futuro con un approccio contemporaneo e internazionale.

In un’epoca in cui la musica spesso tende a omologarsi, Mario Venuti continua a distinguersi per la sua capacità di sperimentare, contaminare e innovare. Andare al suo concerto non significa solo ascoltare buona musica, ma vivere un’esperienza unica, dove ogni nota racconta una storia e ogni parola è una riflessione sul mondo che ci circonda.

Biglietti e informazioni

Il concerto si terrà il 28 febbraio al Zō Centro Culture Contemporanee di Catania. I biglietti per il primo concerto delle 19.30 sono disponibili a € 23,00, mentre il secondo, delle 21.30, ha un costo di € 25,00. È possibile acquistare i biglietti in prevendita online su Dice.fm o chiamando il numero 0958168912 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13).