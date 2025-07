Domenica 3 agosto 2025, Irama si esibirà in esclusiva in Sicilia con un concerto alla Villa Bellini di Catania. L’evento, inserito nel prestigioso cartellone del Wave Summer Music, festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, rappresenta l’unica tappa siciliana del tour estivo dell’artista. Dopo il doppio sold out ottenuto con i suoi live all’Unipol Forum di Assago a maggio e l’annuncio del suo primo concerto allo Stadio di Milano previsto per giugno 2026, Irama conferma la sua popolarità con questa data speciale nel capoluogo etneo. I fan siciliani potranno così godersi dal vivo le sue hit più celebri e le nuove produzioni in un’atmosfera estiva e coinvolgente.

Un successo costante tra Sanremo e nuovi traguardi

Irama ha costruito negli anni un percorso artistico solido e in continua crescita. Il cantante ha esordito al Festival di Sanremo nel 2016 nelle Nuove Proposte con il brano “Cosa resterà” e da allora è diventato una presenza fissa e apprezzata all’Ariston, partecipando con grande successo nelle edizioni 2019, 2021, 2022 e 2024 con brani che hanno conquistato dischi di platino. Il suo ultimo singolo “Lentamente”, presentato proprio a Sanremo, ha già avuto un ottimo riscontro e si è recentemente ampliato al mercato latino con la versione spagnola “Lentamente (Cada maldito sentimiento)”. Irama si conferma così come uno degli artisti più seguiti e amati del panorama musicale italiano contemporaneo.

Con oltre 52 dischi di platino, più di 2,5 miliardi di streaming e quasi un miliardo di visualizzazioni dei suoi video, Irama continua a confermare il suo successo crescente. Il concerto di domenica sarà senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate catanese.