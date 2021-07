Fiorella Mannoia in concerto in Sicilia: una tappa anche nel Catanese

Alcuni artisti hanno già dato il via ai propri tour, altri sono pronti a partire. Dopo un lungo stop, anche Fiorella Mannoia torna a cantare in giro per l'Italia: raggiungerà anche la provincia etnea.

Fiorella Mannoia torna a calcare i palchi di tutta Italia: è partito, infatti, il suo “Padroni di niente tour”. Quest’estate la cantante italiana giungerà anche in Sicilia.

In particolare, Fiorella Mannoia si esibirà il 7 agosto presso il Colonnato dei Domenicani di Linguaglossa (in provincia di Catania). Il giorno seguente, 8 agosto, si sposterà a Messina e canterà all’Arena Villa Dante.

Una terza tappa è fissata per il 10 agosto, giorno in cui la Mannoia sarà impegnata in un concerto presso il Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo (in provincia di Trapani). Infine, l’11 agosto l’artista raggiungerà Enna per un imperdibile spettacolo musicale al Castello di Lombardia.

La donna ha pubblicamente salutato l’inizio del tour con poche parole piene di gioia.

“Finalmente ci siamo – ha scritto Fiorella Mannoia sulla propria pagina Facebook – . Felicità immensa!“