Concerti, Gazzelle torna a Catania: unica tappa in Sicilia

Anche quest'estate gli artisti scelgono Catania per alcuni concerti: arriva anche il cantautore Gazzelle.

Si prospetta un’estate ricca di imperdibili concerti. Anche il cantautore Flavio Bruno Pardini, meglio conosciuto come Gazzelle, torna ad esibirsi in giro per l’Italia.

Sono state annunciate quattro tappe estive e tra queste c’è anche il capoluogo etneo. Si tratta, almeno per il momento, dell’unica “tappa siciliana”. L’artista, nello specifico, canterà le proprie canzoni in Villa Bellini il prossimo 15 settembre.

Le altre tappe

Prima di arrivare a Catania, tuttavia, Gazzelle si esibirà: