Concerti Sicilia, torna Ypsigrock: i cantanti e le date

Torna la 24esima edizione dello Ypsigrock festival. Rimandato a causa della pandemia, quest'anno l'appuntamento ritorna a Castelbuono, in provincia di Palermo.

Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, punto di riferimento europeo degli appassionati di cultura indie. Il festival fu fondato nel 1997 a Castelbuono, borgo siciliano del comune di Palermo, su iniziativa di alcuni giovani del luogo appassionati di musica indie e alternative-rock. E, dopo l’annullamento dell’anno scorso, è pronto a tornare per la sua ventiquattresima edizione.

Lo scopo principale è quello di portare i propri artisti preferiti nel borgo, lontano dai centri nevralgici del mercato musicale e decisamente fuori dalle usuali traiettorie dei tour dei principali artisti internazionali. Il festival è ispirato alla vincente formula degli eventi internazionali, ma con una forte connotazione personale che rispecchiasse ed esaltasse un territorio così particolare, e anche quest’anno proporrà una formula che mescola approccio internazionale e cantanti locali.

La 24esima edizione del festival doveva essere celebrata dal 6 al 9 agosto 2020, ma a causa della pandemia da coronavirus il festival è stato posticipato. Adesso, si terrà dal 5 all’8 agosto 2021.

In seguito ad un piccolo ampliamento della capienza totale autorizzata, c’è una quota maggiore, ma sempre limitata di biglietti giornalieri in vendita. Inoltre, si comunica anche l’ingresso in lineup di Clap Your Hands Say Yeah e di MØAA.

Disponibili sul sito ufficiale i biglietti acquistabili o sulla piattaforma DICE. Ecco alcune informazioni utili, ancora disponibili:

Giovedì 5 agosto : Clap Your Hands Say Yeah, MØAA + tba

: Clap Your Hands Say Yeah, MØAA + tba Venerdì 6 agosto : Ásgeir, Dardust, Camilla Sparksss + tba

: Ásgeir, Dardust, Camilla Sparksss + tba Sabato 7 agosto : Molchat Doma, Coma, The sound of this place 2021 – Exclusive Artist Residency Premiere Show – + tba

: Molchat Doma, Coma, The sound of this place 2021 – Exclusive Artist Residency Premiere Show – + tba Domenica 8 agosto: Iosonouncane, Pongo, Kristin Sesselja + tba

A causa della pandemia, quest’anno non sarà allestito il camping. Per i bambini dai 6 ai 12 anni sono disponibili ticket ridotti.