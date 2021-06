Diodato in concerto a Taormina: unica tappa in Sicilia

Diodato in concerto a Taormina per il suo tour estivo. Il cantautore si esibirà al Teatro Antico ad agosto. Tutte le informazioni sulla date e le altre in Italia.

“Incontrarsi, guardarsi negli occhi e, finalmente, tornare a cantare insieme”. È con queste parole che Diodato, vincitore dell’edizione di Sanremo 2020, annuncia il proprio tour estivo, dopo i blocchi dovuti al Covid. Tre date a luglio, cinque ad agosto e una a settembre: si compone così, almeno per il momento, il calendario dell’artista amatissimo dal pubblico.

Diodato arriva anche in Sicilia per una tappa nell’Isola. Il concerto è previsto per giorno 6 agosto 2021 al Teatro Antico di Taormina (ME), dove il cantautore si esibirà in una delle location siciliane più amate dagli artisti. I biglietti per la data di Taormina saranno disponibili a breve.

Diodato tour estivo: tutte le date