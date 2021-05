Triangolo Luna-Giove-Saturno e pioggia di stelle: gli eventi di giugno

Ben due particolari fenomeni, non molto comuni, che saranno visibili quest'anno nel mese di giungo. Stiamo parlando del triangolo celeste e della piaggia di stelle.

Il mese di giugno ci regalerà fenomeni astronomici imperdibili, che meritano di tenere i nostri nasi in su. Ben due particolari fenomeni saranno visibili quest’anno nel caldo mese di giungo. Stiamo parlando del triangolo celeste e della piaggia di stelle. ma vediamoli meglio nel dettaglio:

Triangolo celeste Luna-Giove-Saturno

Il triangolo celeste, ben lontano da quello del carissimo Renato Zero, fa riferimento a uno straordinario fenomeno che implica: Luna, Giove e Saturno. I due pianeti e il satellite Luna saranno visibili tutti insieme e formeranno uno splendido triangolo prima dell’alba dell’1 giugno 2021. Questo fenomeno sarà visibile perché il nostro satellite è in fase calante (prossimo all’Ultimo Quarto) al limite tra il Capricorno, dove si trova Saturno, e l’Acquario, che ospita Giove.

Le congiunzioni a tre, infatti, non sono molto frequenti in cielo, motivo per cui quando capitano è bene cogliere l’occasione, anche se questo implica, alle volte, puntare la sveglia qualche ora prima del previsto.

Pioggia di stelle cadenti

L’altra sorpresa, che gli astri ci regalano nello stesso mese di giugno saranno le stelle cadenti. Non servirà la notte di San Lorenzo per esprimere un desiderio, quest’anno le possibilità di esprimere desideri si raddoppiano e anticipano al mese di giugno!

Come spiega l’Uai, infatti, il 3 del mese è atteso il picco delle omega Scorpidi e il 5 quello delle Chi Scorpidi, due componenti della stessa corrente che spesso producono lente meteore, a volte brillanti e, sempre il 3, anche le Tau Erculidi, originate dalla cometa Schwassmann-Wachmann, arriveranno al loro massimo.