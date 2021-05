Superluna maggio 2021 in arrivo: quando e come ammirarla

Superluna di sangue, mancano pochi giorni a uno degli eventi astronomici più rilevanti del 2021. Ecco dove ammirarla e a che ora sarà visibile.

Mancano pochi giorni alla Superluna maggio 2021. L’evento astronomico più atteso del mese coincide con due particolarità astronomiche: la luna piena e l’eclissi totale di luna, ovvero il disco lunare del tutto oscurato dalla Terra. Per questa ragione, il nostro satellite si tingerà di una coloratura rossastra che gli ha procurato un nome un po’ tetro: “luna di sangue“.

Quella di maggio sarà la più grande delle quattro Superlune previste nel 2021, ma purtroppo non sarà visibile dall’Italia, né dal resto d’Europa. Perché sia visibile, infatti, sarebbe necessario che il sole si trovasse al momento del plenilunio dalla parte opposta del continente, cosa che non avverrà mercoledì prossimo.

La Superluna di sangue quindi sarà visibile soltanto nell’emisfero australe, e in particolare le condizioni migliori per osservarla a occhio nudo si avranno in Australia, Indonesia, Giappone e Nuova Zelanda. Secondo l’Unione Astrofili Italiani, il perigeo verrà raggiunto intorno alle 3:52 della mattina del 26, mentre il plenilunio entrerà alle 13:41.

Superluna di sangue: dove osservarla

Gli astrofili del XXI secolo, tuttavia, non si lasciano certo demotivare dalle differenze di latitudine e longitudine. Per ammirare la Superluna di sangue esistono numerosi siti che trasmetteranno la diretta e immagini in alta definizione del satellite.

Con il vantaggio, per il plenilunio, di non doversi alzare di notte per osservarlo. Si indica, per fare un esempio, un canale da cui sarà possibile ammirare la Superluna del 26 maggio in diretta.