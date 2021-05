Levante in concerto in Sicilia: annunciata prima tappa estiva

Levante in concerto in Sicilia per la prima data dell'estate. Ecco la data annunciata dalla cantautrice per il suo tour "Dall'alba al tramonto".

Levante torna in Sicilia per un nuovo concerto estivo. La cantautrice siciliana, nata a Caltagirone e vissuta per diversi anni a Palagonia, nel Calatino, ha da poco annunciato le prime date del suo tour “Dall’alba al tramonto“. Tra le primissime date annunciate c’è anche un live nell’Isola, ma il calendario è in aggiornamento e non sono escluse novità nelle prossime settimane.

La prima e al momento unica tappa in Sicilia sarà il 31 luglio a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Appuntamento per un concerto all’aperto al piazzale Stenditoio. I biglietti saranno disponibili dalle 11 del 31 maggio sul sito di Vivo Concerti e dal 5 giugno alle 11 presso i rivenditori autorizzati.

Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza. Levante non ha fatto mistero di quanto le sia mancato il contatto con il pubblico e ha annunciato il nuovo tour come si annuncia un ritorno amoroso: “Ecco le prime date per il nostro primo ricongiungimento. Non vedo l’ora!”