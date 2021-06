Carl Brave in concerto in Sicilia: annunciata tappa estiva

Concerti Sicilia 2021, anche Carl Brave annuncia una data live nell'Isola. La prima tappa estiva sarà nel Messinese, ma potrebbero arrivarne altre.

L’estate siciliana si fa sempre più fitta di concerti. Ai numerosi annunci di musica dal vivo nell’Isola lanciati in questi giorni, tra cui Max Gazzè e Diodato tra gli ultimi, si aggiunge anche il cantante romano Carl Brave.

L’evento è previsto il 30 agosto al Teatro Antico di Taormina, cornice già di numerosi eventi per l’estate. Si tratta del secondo grande concerto per Carl Brave dopo quello annunciato all’Arena di Verona, ma sono in arrivo ulteriori date e non se ne escludono di nuove anche in Sicilia.

I biglietti dell’evento sono già in vendita sul circuito TicketOne.