Carmen Consoli torna con nuovo album e tour: concerti anche a Catania

Carmen Consoli annuncia il suo nuovo tour "Volevo fare la rockstar". Due date anche a Catania nel 2021.

Il 2021 sembra ancora molto lontano e la situazione è ancora troppo incerta ma alcune notizie possono farci sperare e pregustare un po’ di normalità. Cantare tutti insieme sotto ad un palco le nostre canzoni preferite sembra ormai qualcosa di molto lontano dalla realtà. Ma i concerti torneranno e la prima artista ad annunciare il suo ritorno sul palco è una delle cantanti siciliane più apprezzate: Carmen Consoli.

“Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno. Avremo tempo anche per la grande festa all’Arena di Verona, appuntamento che è stato solo rimandato. In questo tempo, nel quale ci vengono richiesti sacrifici e coraggio, proviamo anche a costruire percorsi di bellezza e di musica. In fondo da sempre io volevo fare la rockstar“. È così che Carmen Consoli annuncia il suo ritorno sul palcoscenico nel 2021 e l’uscita del suo nuovo album “Volevo fare la rockstar”.

Con un post sulle sue pagine social l’artista svela il suo ritorno sulla scena discografica e live il prossimo anno, a distanza di 5 anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a 2 dalla raccolta live “Eco di Sirene”. Carmen Consoli torna con “Volevo fare la rockstar”, un nuovo album in primavera e un nuovo tour nei teatri che prenderà il via a novembre.

Le date del tour di Carmen Consoli

La cantante ha programmato per il 2021 due date a Catania e due a Palermo. In particolare, sarà il 15 e il 16 dicembre 2021 al Teatro Metropolitan di Catania e il 17 e il 18 dicembre 2021 al Massimo di Palermo.

Nella speranza che sarà un’occasione unica per riassaporare un po’ di normalità.