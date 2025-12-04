La manifestazione ”La Sicilia nei suoi sapori’‘ avrà luogo domani, venerdì 5 dicembre, a piazza Duomo. La giornata è ideata e finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in collaborazione con l’Associazione La Città Felice Onlus

”La Sicilia nei suoi sapori” rappresenta una giornata totalmente dedicata alla valorizzazione della tradizione gastronomica siciliana e dalle connessione tra cultura, solidarietà e territorio.

La Sicilia nei suoi sapori: dettagli sull’evento

Grazie alla partecipazione di Giuseppe Achille, volontario dell’associazione La Città Felice e responsabile della convenzione con il Banco Alimentare e di Salvo Palermo, presidente dell’associazione Gas Pronto a Tavola si svolgerà la conferenza di apertura, alle 10.30.

Durante la conferenza interverrà anche un’azienda facente parte della rete Gas, per evidenziare il valore dei circuiti di economia solidale e della filiera corta.

Grazie agli chef del locale Prestipino del Duomo, prenderà avvio anche l’area Show Cooking alle 12.30. Momento che evidenzierà il percorso culinario dei prodotti tipici siciliani e la loro reinterpretazione contemporanea.

Tra arte, cibo e cultura

Alle 13.30 avrò luogo la degustazione di specialità regionali, un momento ricco di condivisione e comprensione del sapore mediterraneo.

Come da programma, è prevista un’aria dedicata ad un laboratorio culinario ”Il cannolo siciliano”, verso le 15.30. Laboratorio che permette di scoprire con occhi e soprattutto lingue nuove, i dolci caratteristici della Sicilia, accompagnato da racconti sulle loro origini.

Alle 17, come momento finale, si assisterà alla presentazione del libro “Donne delle De.Co. – Sulle tracce del Veronelli” di Marika Orlando, sarà intervistata dal giornalista Bruno Sganga. L’incontro offrirà una riflessione sul valore delle denominazioni comunali e sul contributo delle donne alla promozione delle identità territoriali siciliane.