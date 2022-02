Concerti Sicilia 2022, tanti artisti scelgono l’Isola: l’elenco degli eventi

Concerti Sicilia 2022: inizia la bella stagione, e porta con sé i numerosi concerti. Chi sono gli artisti che hanno scelto l'Isola? E quando si esibiranno?

Concerti Sicilia 2022: la primavera si avvicina a grandi passi, e con essa la possibilità di una realtà segnata da un minor numero di restrizioni, dato il miglioramento delle condizioni sanitarie del Paese. Si contano meno contagi, si pensa ad una convivenza con la malattia e spuntano già le date per l’addio alle mascherine.

In un clima simile, gli artisti non possono che ricominciare a pensare al ritorno in scena: ciò vale tanto per gli spettacoli teatrali quanto per il mondo musicale. Proprio a proposito di quest’ultimo, diversi artisti o band hanno annunciato il loro ritorno in tour; molti di loro, inoltre, hanno scelto per palcoscenico proprio luoghi noti siciliani.

Dalla Sicilia, infatti, sono attratti proprio tutti: è per questo motivo che, mentre alcuni artisti hanno già annunciato che si esibiranno sui palcoscenici siciliani, altri starebbero contrattando per portare la loro musica nel contesto dell’Isola. Ma al momento quali concerti sono confermati? Di seguito l’elenco, in aggiornamento.

Concerti Sicilia 2022: gli artisti che si esibiranno in primavera

Con l’arrivo della primavera, arriveranno in Sicilia i primi artisti. Tra chi ha già confermato la sua presenza troviamo:

Claudio Baglioni , primo ad aprire la nuova stagione concertistica siciliana, che si esibirà in Sicilia tre volte: il 3 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 4 marzo al Teatro Massimo di Palermo, il 5 marzo al Teatro Bellini di Catania;

, primo ad aprire la nuova stagione concertistica siciliana, che si esibirà in Sicilia tre volte: il 3 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 4 marzo al Teatro Massimo di Palermo, il 5 marzo al Teatro Bellini di Catania; Gianna Nannini, che dopo il rinvio del tour di fine 2020 si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania, unica data siciliana, il prossimo 17 marzo;

che dopo il rinvio del tour di fine 2020 si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania, unica data siciliana, il prossimo 17 marzo; Ermal Meta , che si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania, unica sua data siciliana, il prossimo 1 aprile;

, che si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania, unica sua data siciliana, il prossimo 1 aprile; lo spettacolo “The Legend. Tribute of Morricone” , in una doppia data: il 26 aprile al Teatro Golden di Palermo e il 27 aprile al Teatro Metropolitan di Catania;

, in una doppia data: il 26 aprile al Teatro Golden di Palermo e il 27 aprile al Teatro Metropolitan di Catania; Tommaso Paradiso, la cui data del 3 maggio al PalaCatania resta ad oggi confermata;

la cui data del 3 maggio al PalaCatania resta ad oggi confermata; i Modà, che si esibiranno, se le date restano confermate, il 13 e il 14 maggio al PalaCatania;

Concerti Sicilia: estate 2022 in musica

Con l’arrivo dell’estate, numerosi artisti porteranno la loro musica sui palcoscenici siciliani. A confermare le proprie tappe siciliane sono stati, al momento:

Vasco Rossi, il 17 giugno allo Stadio San Filippo di Messina;

il 17 giugno allo Stadio San Filippo di Messina; Il Volo , che si esibiranno presso il Teatro Antico di Taormina l’11 e il 12 giugno;

, che si esibiranno presso il Teatro Antico di Taormina l’11 e il 12 giugno; Ultimo , l’11 e il 12 luglio presso lo Stadio Cibali di Catania;

, l’11 e il 12 luglio presso lo Stadio Cibali di Catania; Achille Lauro, il 14 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 15 luglio, a titolo gratuito, presso la Piazza Duomo di Messina, come recupero del “concertone” di capodanno, annullato a causa dell’andamento della pandemia;

il 14 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 15 luglio, a titolo gratuito, presso la Piazza Duomo di Messina, come recupero del “concertone” di capodanno, annullato a causa dell’andamento della pandemia; Blanco, uno dei due vincitori di Sanremo 2022, che si esibirà a Catania, presso la Villa Bellini, il 30 luglio;

Concerti Sicilia: autunno 2022

Per quanto riguarda i mesi autunnali, sono solamente due gli artisti che hanno confermato la loro presenza in Sicilia:

Anastacia , che festeggerà i 22 anni di carriera anche al Teatro Metropolitan di Catania il 24 settembre;

, che festeggerà i 22 anni di carriera anche al Teatro Metropolitan di Catania il 24 settembre; Daniele Silvestri, che si esibirà al Teatro Massimo di Palermo il 3 novembre e al Teatro Metropolitan di Catania il 4 novembre.

Sebbene i concerti confermati siano al momento pochi, date le restrizioni in allentamento in atto in questi giorni, non ci sarebbe da stupirsi se ulteriori musicisti annunciassero tappe nell’Isola: dagli artisti sanremesi fino a grandi nomi internazionali, l’elenco dei grandi concerti in Sicilia è, certamente, in costante aggiornamento.

In aggiornamento…