Catania, Luchè arriva in concerto a Villa Bellini: la data dell’evento

Luchè arriva in concerto a Catania: il Wave Summer Music si arricchisce di un nuovo appuntamento live. Ecco la dat del concerto.

Arriva Luchè in concerto in Sicilia in un nuovo appuntamento del Wave Summer Music 2022. La data dell’evento è fissata per il 20 luglio a Villa Bellini. Quest’anno la stagione estiva siciliana sarà ricca di concerti ed eventi e tantissimi artisti varcheranno i palchi di numerose città siciliane.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di mercoledì 13 aprile 2022.