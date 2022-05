Coez in concerto: due tappe siciliane nel tour estivo del cantante

Coez in concerto: ci sono anche due tappe siciliane nell'intenso tour estivo per il 2022 del noto cantautore e rapper salernitano.

Coez in concerto: il noto cantante ha rilasciato la lista completa delle date del suo tour estivo. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri da parte di Vivo Concerti tramite un post su Facebook, dove è anche stata spiegata la modalità di vendita dei biglietti per gli eventi.

Tra le date del noto rapper sono presenti anche due tappe in Sicilia, che si svolgeranno entrambe verso la fine dell’estate. Infatti, il 9 settembre 2022 Coez parteciperà al “Festival Il Mito” di Agrigento, mentre il giorno successivo, il 10 settembre 2022 farà tappa a Catania, al “Sotto il Vulcano Fest”. Le tappe siciliane saranno quelle conclusive del tour estivo 2022 di Coez.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, Vivo Concerti ha annunciato che daranno disponibili in due modalità: tramite il sito web e nei punti vendita autorizzati. Nel primo caso, sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle ore 14 di oggi, 3 maggio 2022. Invece, per quanto riguarda la vendita fisica dei biglietti nei punti vendita autorizzati, sarà possibile acquistarli a partire dalle ore 10 della prossima domenica, 8 maggio 2022.

Per ulteriori informazioni sulle date, acquisto dei biglietti e luoghi di svolgimento dei concerti, si suggerisce di visitare la sezione dedicata al tour del cantante sul sito di Vivo Concerti.