Achille Lauro in concerto in Sicilia per due date: previsto live gratuito

Nuovo tour per il cantante Achille Lauro, il 14 luglio sarà a Taormina mentre il 15 luglio sarà a Messina per un concerto gratuito in piazza.

Il noto cantante Achille Lauro partirà in tour quest’estate, con due tappe previste in Sicilia: Messina e Taormina. Il cantante tornerà ad esibirsi dopo il One night show, avvenuto lo scorso dicembre. In quell’occasione gli spettatori hanno assistito a un concerto unico ed esclusivo, un’opera NFT che ha riprodotto il battito cardiaco e le emozioni del cantante durante l’esibizione. Nel nuovo tour, Achille idol superstar – Electric orchestra, il cantante sarà accompagnato da un’orchestra composta da 52 persone, oltre ai soliti 5 membri della band.

Achille Lauro sarà al Teatro Antico di Taormina il 14 luglio e a Messina il 15 luglio. Proprio a Messina è previsto il recupero della data del 30 dicembre, ovvero quando il concerto fu annullato per via delle restrizioni anti-covid. A confermare la notizia è l’Assessore agli Spettacoli e ai grandi Eventi cittadini Francesco Gallo: “Achille Lauro, presentando il suo prossimo tour estivo, ha infatti annunciato che sarà a Messina il 15 luglio per recuperare il concerto previsto per il 30 dicembre scorso rinviato dopo un provvedimento governativo sull’emergenza Covid”.

Dunque lo spettacolo previsto il 15 luglio a Messina sarà a ingresso libero, per recuperare la data annullata a Capodanno e regalare ai tanti fan siciliani una serata di musica all’aperto, nella cornice di piazza Duomo.