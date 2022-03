Ernia in concerto in Sicilia: tappa a Catania

La stagione dei concerti in Sicilia è alle porte: numerosi sono i cantanti che si esibiranno sui palchi della città etnea. In arrivo anche live di Ernia. Ecco quando.

Matteo Professione, meglio conosciuto come Ernia è un giovane rapper che sta letteralmente scalando le classifiche grazie ai suoi brani colti e leggeri al tempo stesso, la sua passione per il canto lo ha aiutato a non gettare mai la spugna, nemmeno dopo qualche difficoltà e questo gli ha permesso di diventare di fatto un rapper emergente e molto in voga tra i giovani.

Adesso, per il suo tour estivo del 2022, il Gemelli tour, Ernia si esibirà a Catania il 17 settembre 2022 sul palco di Villa Bellini. I biglietti sono già disponibili online.