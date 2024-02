Achille Lauro torna in Sicilia: le date dei concerti estivi

Si prospetta un'estate all'insegna della musica in Sicilia; tra gli artisti che si esibiranno c'è anche Achille Lauro.

Anche Achille Lauro si esibirà in concerto in Sicilia quest’estate, in ben due tappe. Il titolo del nuovo tour è “Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before l’Iliade”: si annuncia dunque un divertente rave all’insegna dell’inclusività, che toccherà numerose location e festival italiani.

Nello specifico, l’artista si esibirà in Sicilia a fine agosto: il 23 agosto 2024 Achille Lauro salirà sul palco catanese di Villa Bellini per la rassegna Sotto il Vulcano Fest (direzione artistica di Nuccio La Ferlita, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania); il 24 agosto 2024 sarà invece la volta di Palermo, presso il Teatro di Verdura per la kermesse Dream Pop Fest (organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti, il Comune di Palermo e il supporto di Forst).