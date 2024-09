Cesare Cremonini ha annunciato una tappa in Sicilia per il prossimo anno. Il cantautore bolognese si esibirà a Messina, allo stadio “San Filippo – Franco Scoglio”, il 28 giugno 2025. In contemporanea all’annuncio del nuovo tour “Cremonini LIVE25”, negli stadi di tutta Italia, l’ex Lunapop ha fatto uscire il nuovo singolo, dal titolo “Ora che non ho più te” disponibile su tutte le piattaforme digitali e già trasmesso dai principali network radiofonici. Quello del prossimo anno sarà il più grande tour della sua carriera.

L’evento patrocinato dal Comune di Messina è affidato all’organizzazione del promoter di spettacoli in Sicilia Carmelo Costa, che torna a ribadire un 2025 pieno di grandi concerti, degni dei 50 anni della sua attività.

È atteso il nuovo album anche se ancora non è stata resa nota la data di uscita. Si prospetta una scaletta molto ricca, quella che porterà Cesare Cremonini negli stadi in giro per l’Italia, caratterizzata sicuramente dai brani che ci saranno nel nuovo album, ma anche i grandi successi dei Lunapop e i primi brani da solista.

Il nuovo singolo

“Ora che non ho più te” è una canzone reale – ha spiegato Cesare Cremonini – l’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. ‘Ora che non ho più te non riposo mai’. Non c’è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino.

I biglietti

La vendita dei biglietti partirà venerdì 27 settembre in tutti i punti fisici autorizzati ed online nei Circuiti autorizzati:

I biglietti delle Tribune (A, B, C) saranno tutti venduti a posti numerati su pianta, per un più ordinato e comodo afflusso del pubblico, mentre è confermata la oramai abituale divisione del manto erboso nei due settori “PRATO GOLD” e “PRATO” con posti in piedi. Per gli acquisti online sarà possibile optare per la “stampa da casa” che permette la stampa diretta del titolo d’ingresso che agevola l’accesso ai cancelli dello Stadio senza ulteriori cambi o adempimenti. Per l’acquisto dei biglietti per disabili, con ingresso dedicato e posto in Tribuna B, occorre inviare una mail a disabili.messina2025@gmail.com; allegando l’attestazione di disabilità al 100% con eventuale attestazione di indennità di accompagnamento: il riscontro verrà dato tre mesi prima del concerto via mail.