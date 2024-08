Era il 28 agosto del 2009 quando a Parigi, a seguito di una pesante lite, i fratelli Gallagher sancirono la fine degli Oasis, lasciando di stucco i fan presenti al festival francese Rock en Seine.

Esattamente 15 anni dopo, oggi, martedì 27 agosto 2024, la band di Manchester ha messo fine ad anni di speculazioni con l’annuncio dell’attesissima serie di concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che costituirà la tappa nazionale del loro tour mondiale OASIS LIVE 25.

Nell’estate del 2025, infatti, gli Oasis torneranno per la reunion e i concerti in programma saranno 14, nonché gli unici in Europa il prossimo anno. Si tratta di uno degli eventi live tra più importanti e attesi del decennio.

I fratelli Gallagher hanno riscosso successo con i loro progetti individuali dalla separazione della band nel 2009, con 10 album alla #1 delle classifiche britanniche e innumerevoli esibizioni come headliner a festival e in stadi e arene. Non c’è stato un momento rivelatore che ha portato alla reunion; tuttavia, il tempismo potrebbe avere un’influenza inconscia: giovedì 29 agosto ricorre il 30° anniversario dall’uscita del loro album di debutto, mentre l’anno prossimo sarà il 30° anniversario del secondo album, “(What’s The Story) Morning Glory?”.

Tutto è iniziato con un post sui social, una data e un orario, 27 agosto, ore 8 AM, in Regno Unito (le 9 in Italia). Non è sfuggito il font, uguale a quello del logo della band. Stamattina, perfettamente puntuali, i canali social hanno reso note le nuove date: “The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see. It will not be televised”, questa la didascalia emblematica sotto il post, pubblicato prima sul profilo della band anche su quelli di Noel e Liam.

Ecco le date in programma,nel Regno Unito e in Irlanda:

LUGLIO 2025

4 – Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – Londra, Wembley Stadium

26 – Londra, Wembley Stadium

AGOSTO 2025

2 – Londra, Wembley Stadium

3 – Londra, Wembley Stadium

8 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublino, Croke Park

17 – Dublino, Croke Park

Sabato 31 agosto, alle ore 10 italiane, saranno resi disponibili i biglietti online, tramite i principali circuiti Le vendite avverranno tramite i principali circuiti, come Ticketmaster UK, Gigs and Tours, SEE Tickets e Gigs in Scotland per le date britanniche, e Ticketmaster IE per quelle irlandesi. Sarà consentito l’acquisto fino a un massimo di quattro biglietti a persona, e potrebbe esserci una presale, sebbene una data non sia stata ancora comunicata.

Sono già in programma per il prossimo anno nuove date dell’OASIS LIVE ’25 al di fuori dell’Europa.