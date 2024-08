Francesco Gabbani sarà in concerto a Milazzo, il 24 agosto, al Teatro al Castello. Accompagnato dalla sua band – composta da Filippo Gabbani alla batteria, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso, Marco Baruffetti e Leonardo Caleo alla chitarra – l’artista porterà sul palco uno spettacolo che ripercorre dieci anni di carriera, dagli esordi ai successi sanremesi, fino ai brani che hanno fatto ballare ed emozionare il grande pubblico. Ma non è tutto: la serata sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima qualche novità, in vista dell’imminente pubblicazione del primo singolo del suo nuovo progetto discografico.

Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, è nato a Carrara nel 1982 e, nel corso della sua carriera, ha pubblicato cinque album in studio, collezionando ben 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Tra i suoi successi più noti, ricordiamo “Amen” (platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), trionfatore del Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, “Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), “Viceversa” (2 dischi di platino), che si è classificato secondo al Festival di Sanremo nel 2020, e “Spazio Tempo”, sigla della serie televisiva “Un Professore”. Con oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, Gabbani continua a essere uno degli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano.

Ecco, di seguito, la probabile scaletta del live, basandosi su quelle proposte nelle date precedenti:

Amen

La strada

Per tornare liberi

L’abitudine

Clandestino

Foglie al gelo

Tra le granite e le granate

È un’altra cosa

Eternamente ora

Peace & Love

Un sorriso dentro al pianto

Sangue darwiniano

Viceversa

Nessun dorma ft. Andrea Bocelli – Gabbani al piano

Sorpresa improvvisa

Volevamo solo essere felici

L’amor leggero

Cinesi

La mia versione dei ricordi

Pachidermi e pappagalli

Immenso

Occidentali’s Karma

Al di là

Spazio tempo

Einstein

La rete

Il sudore ci appiccica