Gemitaiz, nuovo tour estivo: un concerto anche a Catania

Gemitaiz arriva a Catania: un concerto in città tra i tanti organizzati per quest'estate. Di seguito la data e le informazioni sui biglietti.

Gemitaiz è pronto a calcare di nuovo i maggiori palchi italiani, nell’ambito del suo “Gemitaiz summer tour 2022″.

Quest’estate si esibirà, accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, anche a Catania: in particolare il prossimo 22 luglio 2022 terrà un concerto presso la Villa Bellini.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape “QVC – Quello che vi consiglio vol.9″, e non solo.

Sono già disponibili i biglietti, sia online che presso i punti vendita autorizzati.

Il concerto di Gemitaiz rientra nella programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Gemitaiz è uno dei rapper più seguiti nella scena hip hop italiana. Classe 1988, il cantante ha esordito nel 2013 con il suo primo album ufficiale e da solista, “L’Unico Compromesso”. Ad oggi, Gemitaiz ha attivi tre album in studio e svariati mixtape.

Da ormai 10 anni, il cantante romano porta avanti una collaborazione con MadMan, insieme al quale pubblica il mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto, Fatto” (2012) e l’album “Kepler” (2014). Il 7 giugno 2019 Gemitaiz e MadMan pubblicano “Veleno 7”, che anticipa il nuovo album del duo, “Scatola Nera”, certificato platino.