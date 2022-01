Claudio Baglioni torna in Sicilia: le date del tour “Dodici note solo”

Dopo anni di pandemia, torna un po' di speranza: anche in Sicilia arriva il tour del cantautore Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni torna in Sicilia grazie al tour “Dodici note solo”, che lo porterà nei teatri lirici e di tradizione d’Italia in 60 date. “Ciao a tutti, mi chiamo Claudio e sono tre anni che non faccio un concerto“, ha esordito il cantautore nella sua prima data, il 24 gennaio a Roma, prima di iniziare lo show al Teatro dell’Opera.

Dopo “Assolo”, “InCanto” e “DieciDita”, “Dodici note solo” è una grande tournée nei teatri italiani, un modo per tornare a fare musica dal vivo.

“Le dodici note – ha detto il cantante – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica“.

Baglioni: le date in Sicilia

Il tour arriverà in Sicilia in tre date diverse:

Giovedì 3 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ;

al Teatro Vittorio Emanuele di ; Venerdì 4 marzo al Teatro Massimo di Palermo;

al Teatro Massimo di Sabato 5 marzo al Teatro Bellini di Catania.

Il tour estivo

Nell’estate del 2022, inoltre, è sono previste altre date del tour.

Al Teatro Greco di Siracusa, infatti, Baglioni canterà per “Dodici note: concerto per voce, solisti, orchestra e coro”, un concerto di pop-rock sinfonico, che andrà dalle dalla grande orchestra classica con coro lirico ad una band con voci moderne.

La scaletta

La scaletta conta circa una trentina di pezzi partendo da “Solo” e finendo con “La vita è adesso”. Nell’attesa del ritorno di Claudio Baglioni in Sicilia, dunque, non resta che ascoltare la sua musica pregustando un tour di rinascita, speranza e grande musica.