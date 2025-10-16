Assunzioni Sicilia 2025: La Regione Siciliana ha avviato una nuova procedura di avviamento numerico a selezione destinata ai disabili iscritti negli elenchi della legge 68/99.
Il bando, pubblicato dal Centro per l’Impiego di Catania, prevede assunzioni a tempo indeterminato presso vari enti del territorio, tra cui l’Agenzia delle Entrate, l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro e il Teatro Vincenzo Bellini.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 13 al 27 ottobre 2025 esclusivamente online.
Posti disponibili e profili richiesti
Sono 10 i posti di lavoro messi a disposizione per l’anno 2025, così suddivisi:
- 2 Addetti agli affari generali – Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Sicilia, sede di Catania.
- 7 Coadiutori amministrativi – Area del personale di supporto, presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania.
- 1 Portiere – Ente lirico regionale Teatro Vincenzo Bellini di Catania.
Tutti gli inserimenti avverranno con contratto a tempo indeterminato e sono riservati a candidati appartenenti alle categorie protette (art. 1 legge 68/99).
Requisiti per partecipare
Possono candidarsi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Licenza media o titolo equipollente (assolvimento dell’obbligo scolastico);
- Iscrizione negli elenchi dei disabili tenuti dal Collocamento mirato di Catania (L. 68/99), valida e antecedente alla pubblicazione dell’avviso;
- Adesione al censimento per l’aggiornamento delle banche dati dei lavoratori disabili.
Requisiti specifici:
- Per gli Addetti agli affari generali, richiesta la conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti di navigazione Internet;
- Per i Coadiutori amministrativi, obbligatorio il possesso della patente ECDL.
Non sono ammesse le candidature di disabili psichici.
Assunzioni Sicilia 2025: Formazione delle graduatorie
La graduatoria sarà redatta in base ai seguenti criteri di valutazione:
- Carico familiare;
- Condizione economica e patrimoniale;
- Anzianità di iscrizione;
- Grado di invalidità.
Saranno compilate graduatorie distinte per ciascuna delle posizioni offerte.
Assunzioni Sicilia 2025: Iter di selezione e prova d’idoneità
Gli avviamenti al lavoro saranno effettuati in ordine di graduatoria e dopo la verifica di compatibilità con le mansioni, basata sulla diagnosi funzionale e sulle capacità professionali del candidato.
Per i profili amministrativi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere una prova pratica per verificare l’uso di programmi informatici di base e strumenti web.
Assunzioni Sicilia 2025: Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale del Centro per l’Impiego di Catania, accessibile con SPID.
Il termine per l’invio è fissato tra il 13 e il 27 ottobre 2025.
Documenti da allegare:
- Copia della Diagnosi funzionale (in corso di validità o accompagnata da attestazione INPS);
- Titolo di studio;
- Certificazioni professionali richieste per il profilo scelto.
È consigliato l’uso della PEC personale per ricevere le comunicazioni ufficiali.