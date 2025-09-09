Annunciata la nuova stagione 2025 2026 del Teatro Massimo Bellini di Catania, che quest’anno si presenta come un vero e proprio percorso artistico ispirato e i grandi valori universali. D’altronde al centro della proposta artistica l’idea del teatro come spazio di crescita interiore e collettiva, un luogo dove poter coltivare la libertà di scegliere la bellezza.

Per questa nuova stagione di rappresentazioni si seguirà l’unico filo conduttore: la fusione tra musica e teatro, che diventano ora strumenti di riflessione armonia e consapevolezza. Il nuovo cartellone propone numerose opere appartenenti a generi diversi: dalla lirica al balletto, dalla musica sinfonica alla cameristica, con un equilibrio tra tradizione e innovazione, classici amati e nuove produzioni.

Le più amate opere in programma

la nuova stagione al Teatro Bellini di Catania è stata presentata oggi 9 settembre 2025 alla presenza del sindaco Enrico Trantino, tra i presenti anche il presidente del Consiglio d’amministrazione dell’ente, del sovrintendente del Teatro Bellini Giovanni Cultrera di Montesano ed Elvira Amata, assessore per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo della Regione Siciliana.

Sarà la Quinta Sinfonia di Mahler, diretta dal maestro Marcus Bosch, ad aprire il 31 ottobre 2025 la nuova stagione di concerti sinfonici e recital del Teatro Massimo Bellini di Catania per il 2025-2026. Il cartellone musicale comprende 18 appuntamenti complessivi, di cui 12 concerti sinfonici e 6 recital compresi nell’abbonamento, a cui si aggiungono 5 concerti straordinari fuori abbonamento. Anche il programma di lirica e danza sarà di rilievo, con sette titoli previsti in abbonamento.

I balletti in programma

Variegato anche il cartellone relativo ad opere e balletti. Tra i più attesi, il 20 gennaio 2026 “Aida” di Verdi direttore Fabrizio Maria Carminati, regia Marco Vinco, con Oksana Dyka, Jorge de León, Nino Surguladze, Franco Vassallo. Seguiranno “La vedova allegra” di Lehár, “Andrea Chénier” di Giordano, ‘I Puritani’ di Bellini, “Carmen” di Bizet. Due i balletti: “Sogno di una notte di mezza estate” da Shakespeare, con il Corpo di Ballo del Teatro di Kiel e “La bella addormentata” di Čajkovskij con il Corpo di ballo dell’Opera di Tbilisi.