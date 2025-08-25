Ritorna una nuova edizione del Bellini International Context, festival promosso e organizzato direttamente dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. L’obiettivo è quello di rendere omaggio al celebre compositore catanese Vincenzo Bellini. La rassegna continuerà a portare questo nome anche negli anni a venire, a testimonianza del suo carattere multidisciplinare e progettuale.

La nuova edizione 2025

L’edizione 2025 si terrà nelle città di Catania e Messina dal 13 al 28 settembre, con oltre venti eventi in programma. Questi appuntamenti, per lo più a ingresso gratuito con prenotazione disponibile dal 3 settembre sul sito ufficiale, celebreranno il “Cigno di Catania” attraverso una ricca offerta culturale che spazia tra concerti sinfonici, cameristici, jazz, momenti di dialogo, musica sacra, nuove produzioni artistiche e grandi classici del repertorio musicale.

“Sono molto orgogliosa – dichiara l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata – di annunciare la prossima edizione del Bellini International Contest che rappresenta ormai un evento molto atteso all’interno della nostra programmazione e che costituisce una vetrina di altissimo profilo per il talento artistico internazionale. Una manifestazione che è anche un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra regione, ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche uniche. Una conferma del nostro costante impegno nel sostenere la cultura e il turismo di qualità con l’obiettivo di continuare a rafforzare sempre più l’attrattività della nostra splendida regione e per promuovere il nostro patrimonio attraverso un’offerta culturale e turistica attenta e responsabile”.

Le date da segnare sul calendario

L’apertura del festival è prevista per sabato 13 settembre a Villa Bellini (Catania), con un gran gala dedicato alle musiche belliniane. La direzione musicale sarà affidata a Antonino Fogliani, con la partecipazione del soprano Irina Lungu, del tenore Jack Swanson e degli attori Gaetano Aronica e Stefano Valanzuolo, autore dei testi. L’evento sarà arricchito dalle proiezioni visive di Gitrop. Anche in questo caso, l’ingresso sarà gratuito su prenotazione tramite il sito ufficiale.

Il momento centrale della rassegna sarà la rappresentazione de “Il pirata”, che andrà in scena il 23 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania. Diretta da Marco Alibrando, con la regia di Renato Bonajuto, l’opera vedrà protagonisti il soprano Irina Lungu (Imogene), il tenore Celso Albelo (Gualtiero) e il baritono Franco Vassallo (Ernesto). Tratta dal libretto di Felice Romani, l’opera debuttò alla Scala nel 1827. Questo sarà l’unico spettacolo a pagamento dell’intera manifestazione, con biglietti compresi tra 15 e 25 euro, disponibili dal 3 settembre presso la biglietteria del teatro o tramite il circuito Vivaticket.

Il programma completo sarà disponibile nei prossimi giorni.